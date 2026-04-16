Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
«Может, всю жизнь в «Динамо» проведёт». Экс-тренер Тюкавина — о трансфере в Европу

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался на фоне разговоров о возможном переезде Константина Тюкавина в Европу. Ранее СМИ связывали его с клубами из Италии и Испании, но дальше слухов дело не заходило.

«Костя, может, всю жизнь проведёт в «Динамо» (смеётся). Чего говорить о Европе? Надо дождаться конца чемпионата, он же сам говорит, что хочет выиграть с «Динамо» трофей. Но, конечно, есть и желание попробовать себя за границей. И здесь подойдёт любой чемпионат — будь то Испания, Италия или Франция. Тюкавин ко всему адаптируется», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

