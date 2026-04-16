Романцев заявил, что не скучает по работе главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, скучает ли по своей работе на тренерском мостике красно-белых.

— Вы скучаете по временам, когда были главным тренером «Спартака»?

— Нет. Лучше, чем было, не может быть. Более приятных моментов, чем те, которые я испытал, не может быть. Иногда приходит мысль, что некоторые кайфуют, когда яхты, миллионы, показывают, ну, счастливые эти, как называются они, мажоры, хоть раз бы испытывали [эмоции], когда твоя команда на последней минуте забивает решающий гол? Ты же в жизни не испытаешь такого счастья! И всё бы вместе я променял бы, отдал за одну секунду вот этого счастья! — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».