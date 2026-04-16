Ледяхов: «Реалу» нужны перемены после вылета из Лиги чемпионов
Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. В 1/4 финала «сливочные» уступили немецкой «Баварии» со счётом 4:6 по сумме двух игр.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Если «Реал» Мадрид не доходит до финала и не выигрывает Лигу чемпионов, президент клуба сразу что-то меняет. Это такой клуб, который в сезоне должен обязательно выиграть какой-то титул. А в этом сезоне «Реал» уже ни за что не борется. В чемпионате будет сложно бороться за золото, а сейчас ещё вылетели из Лиги чемпионов. У «Реала» будет новый тренер и замена некоторых футболистов. Это самый великий клуб в Европе, всё логично. Нет результата? Значит, нужны перемены», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
