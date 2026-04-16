Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел высказался о настрое «Зенита» после матча с «Краснодаром»

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о настрое петербургского клуба перед встречей с «Краснодаром». Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— Матч с «Краснодаром» получился очень эмоциональным. В том числе из-за удаления Педро не удалось достичь результата. Насколько быстро после этой встречи удалось переключиться на подготовку к игре с «Динамо»?
— С «Краснодаром» мы провели хороший матч, думаю, это было видно. Обе команды хотели добиться успеха, мы сделали всё для победы, но, к сожалению, встреча закончилась вничью. Такие принципиальные противостояния всегда получаются очень эмоциональными. Но мы все профессионалы, переключаемся быстро, потому что следующий матч всегда важнее. Поэтому спокойно готовимся к игре с «Динамо» и настраиваемся только на победу, — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android