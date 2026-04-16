Вендел высказался о настрое «Зенита» после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о настрое петербургского клуба перед встречей с «Краснодаром». Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился со счётом 1:1.

— Матч с «Краснодаром» получился очень эмоциональным. В том числе из-за удаления Педро не удалось достичь результата. Насколько быстро после этой встречи удалось переключиться на подготовку к игре с «Динамо»?

— С «Краснодаром» мы провели хороший матч, думаю, это было видно. Обе команды хотели добиться успеха, мы сделали всё для победы, но, к сожалению, встреча закончилась вничью. Такие принципиальные противостояния всегда получаются очень эмоциональными. Но мы все профессионалы, переключаемся быстро, потому что следующий матч всегда важнее. Поэтому спокойно готовимся к игре с «Динамо» и настраиваемся только на победу, — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».