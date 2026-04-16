Романцев: не могу сказать, что я любуюсь и удовлетворён игрой «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что не удовлетворён игрой красно-белых и зачастую переключает трансляции матчей московского клуба.

— Вам интересны нынешние события российского футбола, «Спартака»? Или вы особо не в ежедневном формате следите за ними?

— Ну, «Спартака», конечно, интересно, но сказать, что я удовлетворён каждой игрой и любуюсь ей, я не могу. Я очень требовательный в этом плане, и, когда команда играет плохо, я переключаю.

— Серьёзно? Даже «Спартак»?

— Даже «Спартак».

— Когда последний раз не переключали?

— Ну я уж не помню. Ну, по идее, полностью так, я ни одной игры уже давно не смотрю. Не «Спартака», вообще. Даже показывали чемпионаты какие-то, там уже не хватает у меня терпения смотреть перекатывания на своей половине поля. Мне очень нравится формат, который в Лиге чемпионов придумали. Вот это с удовольствием смотрю.

– Когда все матчи параллельно онлайн?

— Да, это моё, да. Вот это классно. Ну, можно ли так сделать, не знаю, но, если бы у нас в стране так сделали, я б футбол смотрел, не переключая, взахлёб, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».