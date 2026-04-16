Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В автомобильной аварии погиб бывший голкипер «Арсенала» и «Ювентуса» Александер Маннингер

Австрийский голкипер Александер Маннингер погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба австрийского «Ред Булл Зальцбург» в социальной сети Х.

«Мы скорбим о потере нашего бывшего вратаря Александера Маннингера, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли — с его семьёй и друзьями. Покойся с миром, Александер», — написано в сообщении.

48-летний Александер Маннингер, кроме «Ред Булл Зальцбург», выступал за английский «Арсенал», итальянские «Фиорентину», «Болонью», «Сиену», «Ювентус» и другие клубы. В составе «Арсенала» он стал чемпионом Англии (сезон-1997/1998), в составе «Ювентуса» — чемпионом Италии (сезон-2011/2012).

