Экс-тренер Тюкавина назвал игрока «Динамо» лучшим российским нападающим

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий заявил, что считает форварда бело-голубых Константина Тюкавина лучшим нападающим.

«Тюкавин оправился от тяжёлой травмы «крестов», прошёл подготовку зимой, выходит в основе — всё это добавляет уверенности. В первой же игре после паузы он забил, а это очень важно для нападающих, и пошло. Уже рекорды устанавливает — думаю, будет продолжать и дальше. Тюкавина можно назвать одним из лучших нападающих чемпионата. Самым лучшим его сложно назвать, всё-таки есть Кордоба. Но из россиян Костя лучший прямо сейчас — больше всех забил, приносит результат», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Может, всю жизнь в «Динамо» проведёт». Экс-тренер Тюкавина — о трансфере в Европу
