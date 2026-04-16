Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ледяхов оценил перспективы Наиля Умярова стать капитаном «Спартака»

Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов высказал мнение, что полузащитник Наиль Умяров в будущем сможет стать капитаном московского «Спартака».

«Почему нет? Умяров сейчас основной игрок «Спартака». Его позиция предполагает, что он ведёт игру команды. В центре поля в «Спартаке» всегда были игроки достаточно неплохого уровня. Умяров сейчас доказывает, что он основной игрок команды, и уже много лет находится в клубе.

Лидерские качества у него просматриваются. Всё возможно. Он может быть капитаном «Спартака» в дальнейшем. У Зобнина уже подходит возраст, хотя мы видим, что на него годы не действует. Физическое состояние Романа просто великолепное. Всё возможно!» — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

