Романцев вспомнил самые счастливые моменты в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился воспоминаниями о самых счастливых моментах в московском клубе.

— Давай вспомним самый счастливый день в «Спартаке» вашем.

— Как книга Гаврилова называется? Что-то «Восемь счастливых лет», что ли? Что-то такое. Ну, я могу сказать, у меня больше счастливых дней было. Первые яркие остались впечатления от первого матча с «Жальгирисом» в манеже Олимпийском, когда Николай Петрович подошёл ко мне перед игрой и говорит: «Олег, если мы сегодня проиграем, у нас отнимут партбилеты. Мы сегодня не проиграем». Выиграли 4:0, он заходит в раздевалку. Эйфория.

Вот если насчёт голов, я прокручиваю, так многие голы помню. Все три гола в Голландии с «Аяксом», все три. Один лучше другого. Ещё тысячу лет их смотри, и они запомнятся, потому что, ну, первый гол забили, всё поле прошли, два игрока сыграли пятками, Горлукович и Кечинов. И вывели на пустые ворота Шарко, который забил. Ну, это действительно классно смотрелось. Впечатление такое, что они без соперников играли.

А полностью игра… Наверное, в Киеве 4:1, когда мы 4:0 повели. Вот самая неожиданная, потому что и у нас не всё было нормально, пару игроков каких-то, по-моему, основных не смогли играть, травмированы были. Ну и полный стадион, сколько там, около ста тысяч, ажиотаж такой. Первая такая настоящая проверка наша. Вот после неё, после этой игры, я поверил, что мы наверняка будем чемпионами, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

72-летний Романцев возглавлял «Спартак» в период с 1989 по 2003 год с перерывом в 1996-м. В качестве тренера он однажды стал чемпионом СССР и восьмикратным победителем чемпионата России.