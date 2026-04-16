Романцев объяснил, почему убрал Тихонова из «Спартака» в 2000 году

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему принял решение убрать из московского клуба Андрея Тихонова в 2000 году. Это случилось вскоре после сезона, в котором полузащитник забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач. Вокруг данного решения Романцева ходило много слухов — от конфликта после поражения от «Реала» до интриг одного из помощников Романцева. Однако сам тренер заявил, что просто понял, что Тихонову нужен новый вызов.

— Самая памятная история из моего детства, связанная со «Спартаком», с вами и вот с такими решениями, это, конечно, история с Тихоновым.

— Ему нужен был новый заряд, нужны новые эмоции. У него, на мой взгляд, эмоции немножко притупились. И если вы продолжите дальше вспоминать, то шаг-то правильный был. Посмотрите, как он…

— Да, он ещё играл долгие годы,

— И как! Он стал любимцем! Ну, а здесь [в «Спартаке»] потихонечку для него… Ну, пять или шесть, или 10 раз [выиграть чемпионство]. Ну, какая разница? Я думаю, он бы и требования к себе немножко снизил в тренировках, эмоций у него не [было уже]. [После ухода] у него сразу появились эмоции, так что я не считаю, что мы с ним… Правильно мы сделали, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».