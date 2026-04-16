Ледяхов: «Барселоне» тяжело играть в Лиге чемпионов с высокой линией обороны

Бывший полузащитник «Спортинга» и «Эйбара» Игорь Ледяхов высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов УЕФА. В 1/4 финала каталонцы уступили мадридскому «Атлетико» (0:2, 2:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«У «Барселоны» очень молодая команда. Очень тяжело с такой высокой линией обороны играть в Лиге чемпионов. В этом турнире команды и футболисты очень высокого уровня. Если бы у «Барселоны» были опытные защитники, то команда могла бы чего-то достичь. Но пока им это не удаётся.

Если «Барселоне» дать время, чтобы молодёжь повзрослела, тогда они могут побороться за Лигу чемпионов. Команда играет очень хорошо и прилично, однако который розыгрыш они останавливаются, не доходя до финала. Сейчас молодёжь наберётся опыта, и у «Барсы» всё будет впереди», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
