«Астон Вилла» — «Болонья»: трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.