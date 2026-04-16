Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Кейн: удаление Камавинга? Глупая карточка. В последние годы «Реалу» везло с судейством

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением об удалении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. Камавинга вышел на поле на 61-й минуте и получил первую жёлтую карточку на 78-й минуте.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Я в этом уверен [в решении удалить Камавинга], но в последние годы им часто везло с решениями [судей]… Это была глупая жёлтая карточка. Игрок не может просто схватить мяч и убежать с ним, особенно если тебя уже наказали карточкой, это очень рискованно. Судья принял такое решение, и хорошо, что в этом случае всё сложилось в нашу пользу», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Вингер «Баварии» Диас отреагировал на удаление Камавинга в матче с «Реалом»

