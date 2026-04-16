Кейн: удаление Камавинга? Глупая карточка. В последние годы «Реалу» везло с судейством
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением об удалении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. Камавинга вышел на поле на 61-й минуте и получил первую жёлтую карточку на 78-й минуте.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Я в этом уверен [в решении удалить Камавинга], но в последние годы им часто везло с решениями [судей]… Это была глупая жёлтая карточка. Игрок не может просто схватить мяч и убежать с ним, особенно если тебя уже наказали карточкой, это очень рискованно. Судья принял такое решение, и хорошо, что в этом случае всё сложилось в нашу пользу», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.
- 16 апреля 2026
18:16
18:12
18:03
18:00
17:54
17:47
17:45
17:40
17:34
17:30
17:19
17:18
17:17
17:09
17:05
16:54
16:48
16:45
16:45
16:45
16:33
16:28
16:26
16:25
16:15
16:04
16:03
15:45
15:42
15:40
15:25
15:17
15:11
15:05
14:59