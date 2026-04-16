Кейн: удаление Камавинга? Глупая карточка. В последние годы «Реалу» везло с судейством

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением об удалении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. Камавинга вышел на поле на 61-й минуте и получил первую жёлтую карточку на 78-й минуте.

«Я в этом уверен [в решении удалить Камавинга], но в последние годы им часто везло с решениями [судей]… Это была глупая жёлтая карточка. Игрок не может просто схватить мяч и убежать с ним, особенно если тебя уже наказали карточкой, это очень рискованно. Судья принял такое решение, и хорошо, что в этом случае всё сложилось в нашу пользу», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

