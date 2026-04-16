Инсайдер Хоукинс высказался о ситуации с контрактами Дембеле и ещё четырёх игроков «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» близок к продлению контрактов с рядом игроков основного состава. Обновлённой информацией по переговорам между футболистами и парижским клубом поделился инсайдер Фабрис Хоукинс.

«Обновлённая информация о продлении контрактов в «ПСЖ»: Фабиан Руис подписал однолетний контракт с возможностью продления ещё на год. Лукас Бералдо близок к соглашению о продлении контракта до 2030 года. Переговоры по Дембеле, Маюлу и Баркола всё ещё продолжаются», — написал Хоукинс в соцсети X.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 63 очками в 27 матчах и отрывом в четыре очка от второго места при игре в запасе. В Лиге чемпионов УЕФА парижане вышли в полуфинал, где встретятся с мюнхенской «Баварией».