«Мы не можем позволить себе потерять очки». Игрок «Зенита» Вендел — о чемпионской гонке

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал о настрое команды на финальный отрезок сезона. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в таблице РПЛ с 52 очками. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 53 очка.

— Шесть матчей до конца чемпионата. Часто говорят, что осталось шесть финалов. Разделяете ли вы эту точку зрения? Как настраиваетесь на них?
— Действительно, это шесть финалов, шесть игр, в которых мы не можем позволить себе потерять очки. Я лично полностью сконцентрирован на том, чтобы принести 100-процентную пользу команде. Думаю, каждый из нас смотрит на эти матчи таким же образом. Задачи ясны, и для их выполнения нам необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр, – приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

