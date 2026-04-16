Экитике обратился к болельщикам «Ливерпуля» после тяжёлого повреждения

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике обратился к болельщикам после того, как у него диагностировали повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого он выбыл до конца сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Это тяжело, может быть, даже несправедливо… Но я благодарен, что это происходит со мной здесь, среди вас. Я не один. Ваша сила и ваша любовь будут моей движущей силой. До скорой встречи, «Энфилд», — написал Экитике на своей странице в социальной сети X.

Французский нападающий травмировался в первом тайме ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2). Футболист покинул поле на носилках.

Самые опасные травмы в футболе: