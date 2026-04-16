Французский рэпер Booba: Мбаппе никогда не станет чемпионом, он — проклятие

Французский рэпер Booba раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения испанского клуба от мюнхенской «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

Исполнитель спел оскорбительную песню о французском нападающем и его родителях, в частности сказав: «Мбаппе никогда не станет чемпионом, он – проклятие». Об этом сообщает RMC Sport.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.