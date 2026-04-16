Французский рэпер Booba: Мбаппе никогда не станет чемпионом, он — проклятие
Французский рэпер Booba раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения испанского клуба от мюнхенской «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Исполнитель спел оскорбительную песню о французском нападающем и его родителях, в частности сказав: «Мбаппе никогда не станет чемпионом, он – проклятие». Об этом сообщает RMC Sport.
В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.
