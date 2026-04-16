Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Французский рэпер Booba: Мбаппе никогда не станет чемпионом, он — проклятие

Французский рэпер Booba: Мбаппе никогда не станет чемпионом, он — проклятие
Комментарии

Французский рэпер Booba раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения испанского клуба от мюнхенской «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Исполнитель спел оскорбительную песню о французском нападающем и его родителях, в частности сказав: «Мбаппе никогда не станет чемпионом, он – проклятие». Об этом сообщает RMC Sport.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

