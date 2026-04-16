Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Посредники предложили «Ливерпулю», «Сити» и «Челси» кандидатуру Нагельсмана — TEAMtalk

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. На текущий момент ведётся работа по поиску спортивного проекта для 38-летнего специалиста в Англии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, посредники предложили кандидатуру Нагельсмана «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналу». На текущий момент «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» не отреагировали на это предложение. Ожидается, что все три клуба поддержат действующих тренеров. В свою очередь, в «Манчестер Сити» ожидают решения Хосепа Гвардиолы о будущем, при этом «горожане» ищут потенциальных претендентов на случай ухода испанца.

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

