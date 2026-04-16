Гарри Кейн опубликовал пост после победы «Баварии» над «Реалом» и выхода в полуфинал ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на победу своей команды над мадридским «Реалом» (4:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения).

«До самого конца! Ещё один особенный вечер с этой невероятной командой. Какой вечер! Полуфиналы, вперед!» — написал Кейн в соцсети X, прикрепив к публикации фотографии с матча.

На стадии 1/2 финала «Бавария» встретится с действующим обладателем трофея французским «ПСЖ». В финале сильнейшая команда противостояния сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Атлетико».