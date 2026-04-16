Гарри Кейн опубликовал пост после победы «Баварии» над «Реалом» и выхода в полуфинал ЛЧ
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на победу своей команды над мадридским «Реалом» (4:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«До самого конца! Ещё один особенный вечер с этой невероятной командой. Какой вечер! Полуфиналы, вперед!» — написал Кейн в соцсети X, прикрепив к публикации фотографии с матча.
На стадии 1/2 финала «Бавария» встретится с действующим обладателем трофея французским «ПСЖ». В финале сильнейшая команда противостояния сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Атлетико».
