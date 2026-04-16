Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
«Барселона» готова включить своего защитника в сделку по переходу Бастони — GdS

«Барселона» продолжает проявлять интерес к центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Каталонский клуб предложил «нерадзурри» включить в сделку крайнего защитника Эктора Форта, играющего в аренде в «Эльче» в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» запрашивает € 60 млн за трансфер Бастони, и на текущий момент остаётся неясным, согласится ли итальянский клуб снизить цену при условии включения Форта в сделку.

В нынешнем сезоне 19-летний Форт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Барселона» готовит запасной план на случай срыва трансфера Бастони — Transfer News Live

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

