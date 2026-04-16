«Ювентус» выразил соболезнования в связи со смертью 48-летнего экс-вратаря Маннингера

Пресс-служба итальянского «Ювентуса» выразила соболезнования семье бывшего голкипера клуба Александера Маннингера, погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Ранее о трагедии сообщила пресс-служба австрийского «Ред Булл Зальцбург».

«Сегодня очень печальный день. Ушёл из жизни не только великий спортсмен, но и человек, обладавший редкими качествами: скромностью, преданностью и исключительным профессионализмом.

«Ювентус» выражает свои соболезнования в связи со смертью Алекса Маннингера и глубочайшие сочувствия его семье в это скорбное время», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба в соцсети X.