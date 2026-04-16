Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Полузащитник «Ливерпуля» Вирц высказался после вылета команды из Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2) и рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Всё внимание направлено на концовку сезона в чемпионате. В следующем сезоне мы должны играть в Лиге чемпионов, мы в долгу перед клубом и болельщиками. Мы выложимся по полной, как сегодня, и, надеюсь, сможем войти в пятёрку лучших.

Мы сделали всё, что могли. Думаю, весь стадион горел, и болельщики, им огромная благодарность. Мы старались с первой минуты, но нам нужен был этот гол, чтобы переломить ход игры. Нам просто не хватило гола. Таков футбол: если не забиваешь, не выигрываешь.

Когда в первом матче вы проигрываете со счетом 0:2, вам нужен всего один гол, и в лучшем случае он забивается в первом тайме. Мы сделали всё, что могли. В первом тайме нам было немного сложнее создавать моменты, однако во втором мы получили несколько хороших шансов, но в итоге нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы забить гол. Это расстраивает, однако мы должны принять это и двигаться дальше», – приводит слова Вирца официальный сайт «Ливерпуля».

На данный момент «мерсисайдцы» располагаются на пятой строчке таблицы АПЛ с 52 очками.

