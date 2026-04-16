Олег Романцев отказался выбрать лучший стартовый состав «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев не стал выбирать лучший стартовый состав красно-белых и объяснил свою позицию.

— Олег Иванович, а если бы я вам сейчас предложил выбрать лучший стартовый состав «Спартака» по вашей версии, вы бы это смогли сделать?

— Нет. Дело всё в том, что я настолько каждого игрока по-своему уважаю, что я сейчас назову кого-то, а кого-то не назову. Обидно будет, обидно, — сказал Романцев в видео на странице Winline во «ВКонтакте».

Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 года и с 1997 по 2003 год. Также специалист работал в сборной России, «Сатурне» и московском «Динамо».