«Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

Несмотря на несогласие мадридского «Реала» со второй жёлтой карточкой полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3), клуб в ещё большей степени обратил внимание на поведение французского футболиста. Об этом сообщает El Mundo.
Напомним, Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. На 86-й минуте после фола на Гарри Кейне полузащитник «сливочных» взял мяч, пошёл с ним в сторону от места нарушения и получил второй «горчичник».
По информации источника, в испанском гранде уже некоторое время внимательно следят за игрой Камавинга, прежде всего из-за ошибок. Это заставило клуб выставить 23-летнего футболиста на трансфер. Также в «Реале» считают, что за Камавинга можно выручить значительную сумму для финансирования других приобретений.
