Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

Комментарии

Несмотря на несогласие мадридского «Реала» со второй жёлтой карточкой полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3), клуб в ещё большей степени обратил внимание на поведение французского футболиста. Об этом сообщает El Mundo.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Напомним, Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. На 86-й минуте после фола на Гарри Кейне полузащитник «сливочных» взял мяч, пошёл с ним в сторону от места нарушения и получил второй «горчичник».

По информации источника, в испанском гранде уже некоторое время внимательно следят за игрой Камавинга, прежде всего из-за ошибок. Это заставило клуб выставить 23-летнего футболиста на трансфер. Также в «Реале» считают, что за Камавинга можно выручить значительную сумму для финансирования других приобретений.

