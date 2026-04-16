УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Александера Маннингера

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семье бывшего голкипера сборной Австрии Александера Маннингера, погибшего в дорожно-транспортном происшествии.

«Александер Маннингер был великим послом австрийского футбола как на поле, так и за его пределами, он установил эталон в своей международной карьере, вдохновил и сформировал множество молодых вратарей.

Его профессионализм, спокойствие и надёжность сделали его важной частью своих команд и национальной команде. Его достижения достойны высочайшего уважения, и их будут помнить. В это трудное время наши мысли с его семьёй и близкими», — приводит слова спортивного директора Австрийской футбольной ассоциации (ÖFB) Петера Шёттеля сайт УЕФА.

48-летний Александер Маннингер выступал за английский «Арсенал», итальянские «Фиорентину», «Болонью», «Сиену», «Ювентус» и другие клубы. В составе «Арсенала» он стал чемпионом Англии (сезон-1997/1998), в составе «Ювентуса» — чемпионом Италии (сезон-2011/2012).