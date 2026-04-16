«АЗ Алкмар» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на четвертьфинал Лиги конференций

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся нидерландский «АЗ Алкмар» и украинский «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски (Бремен, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы команд:

«АЗ Алкмар»: Зут, Итихара, Деккер, ван Дёйл, Маикума, Богард, Шин, Чавес, Патати, Мердинк, Садик.

«Шахтёр»: Ризнык, Аугусто, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Назарина, Очеретько, Исаке, Алисон, Невертон, Элиас.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 9 апреля. Победу праздновали футболисты украинского клуба (3:0). В полуфинале третьего по значимости еврокубка победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Фиорентина» — «Кристал Пэлас».