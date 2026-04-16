Майкл Олисе с голом «Реалу» признан игроком недели в Лиге чемпионов
Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.
Французский вингер отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
В голосовании Олисе опередил нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле с дублем в ворота «Ливерпуля» (0:2), полузащитника «Арсенала» Мартина Субименди и хавбека «Барселоны» Даниэля Ольмо с результативной передачей во встрече с мадридским «Атлетико» (1:2).
На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.
