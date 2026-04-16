Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Майкл Олисе с голом «Реалу» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Майкл Олисе с голом «Реалу» признан игроком недели в Лиге чемпионов
Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

В голосовании Олисе опередил нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле с дублем в ворота «Ливерпуля» (0:2), полузащитника «Арсенала» Мартина Субименди и хавбека «Барселоны» Даниэля Ольмо с результативной передачей во встрече с мадридским «Атлетико» (1:2).

На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.

