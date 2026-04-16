Майкл Олисе с голом «Реалу» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3).

В голосовании Олисе опередил нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле с дублем в ворота «Ливерпуля» (0:2), полузащитника «Арсенала» Мартина Субименди и хавбека «Барселоны» Даниэля Ольмо с результативной передачей во встрече с мадридским «Атлетико» (1:2).

На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.

