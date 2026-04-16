Игрок «Баварии» Станишич: Рюдигер оскорбил меня, это совершенно неприемлемо

Защитник «Баварии» Йосип Станишич после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3) рассказал, что игрок испанского клуба Антонио Рюдигер оскорблял его по ходу встречи.

«Рюдигер оскорбил меня, и, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Было сказано всего одно слово, дважды — можете спросить его сами — может быть, у него хватит мужества признать это», — приводит слова Станишича Kicker.

Отметим, что Станишич был заменён после первого тайма. Вместо него на поле вышел Альфонсо Дэвис.

Напомним, в первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ».