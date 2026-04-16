Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Игрок «Баварии» Станишич: Рюдигер оскорбил меня, это совершенно неприемлемо

Игрок «Баварии» Станишич: Рюдигер оскорбил меня, это совершенно неприемлемо
Защитник «Баварии» Йосип Станишич после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3) рассказал, что игрок испанского клуба Антонио Рюдигер оскорблял его по ходу встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Рюдигер оскорбил меня, и, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Было сказано всего одно слово, дважды — можете спросить его сами — может быть, у него хватит мужества признать это», — приводит слова Станишича Kicker.

Отметим, что Станишич был заменён после первого тайма. Вместо него на поле вышел Альфонсо Дэвис.

Напомним, в первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ».

