Игрок «Баварии» Станишич: Рюдигер оскорбил меня, это совершенно неприемлемо
Защитник «Баварии» Йосип Станишич после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3) рассказал, что игрок испанского клуба Антонио Рюдигер оскорблял его по ходу встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Рюдигер оскорбил меня, и, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Было сказано всего одно слово, дважды — можете спросить его сами — может быть, у него хватит мужества признать это», — приводит слова Станишича Kicker.
Отметим, что Станишич был заменён после первого тайма. Вместо него на поле вышел Альфонсо Дэвис.
Напомним, в первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ».
