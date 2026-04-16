Гюлер, Ферран, Юпамекано — в команде недели Лиги чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.
Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид).
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Арда Гюлер («Реал» Мадрид).
Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».
