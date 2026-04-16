Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюлер, Ферран, Юпамекано — в команде недели Лиги чемпионов

Комментарии

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид).

Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Арда Гюлер («Реал» Мадрид).

Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android