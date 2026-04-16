Тренер «Ростова» Альба: у «Сочи» ещё есть возможность сохранить место в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от предстоящего матча «Сочи» в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в пятницу, 17 апреля, на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

«Будет очень тяжёлая игра. У «Сочи» ещё есть возможность сохранить место в РПЛ. И они будут делать все, что возможно. В конце концов, они победили ЦСКА на выезде. Так что нас ждёт сложный матч», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Отставание от 14-го места, позволяющего сыграть в переходных встречах за сохранение прописки в высшем дивизионе, за шесть туров до конца сезона составляет девять очков.