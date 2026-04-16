Сафонов с шестью сейвами в матче с «Ливерпулем» — вне команды недели Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели в Лиге чемпионов. Место в ней занял голкипер мадридского «Атлетико» Хуан Муссо, пропустивший два гола во встрече четвертьфинала с «Барселоной» (1:2). При этом аргентинец сделал семь спасений.

В игре четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) Сафонов совершил шесть сейвов. Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Усман Дембеле, оформивший дубль.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме Ледяхов пожелал Сафонову выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд

Как Сафонов стал героем ФИФА: