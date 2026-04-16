Главная Футбол Новости

Сафонов с шестью сейвами в матче с «Ливерпулем» — вне команды недели Лиги чемпионов

Сафонов с шестью сейвами в матче с «Ливерпулем» — вне команды недели Лиги чемпионов
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели в Лиге чемпионов. Место в ней занял голкипер мадридского «Атлетико» Хуан Муссо, пропустивший два гола во встрече четвертьфинала с «Барселоной» (1:2). При этом аргентинец сделал семь спасений.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

В игре четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) Сафонов совершил шесть сейвов. Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Усман Дембеле, оформивший дубль.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

