Сафонов с шестью сейвами в матче с «Ливерпулем» — вне команды недели Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели в Лиге чемпионов. Место в ней занял голкипер мадридского «Атлетико» Хуан Муссо, пропустивший два гола во встрече четвертьфинала с «Барселоной» (1:2). При этом аргентинец сделал семь спасений.
В игре четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) Сафонов совершил шесть сейвов. Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Усман Дембеле, оформивший дубль.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
Как Сафонов стал героем ФИФА:
- 16 апреля 2026
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:18
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:17