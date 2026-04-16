Футболисты «Спартака» приняли участие в экологической акции по высадке деревьев

Игроки мужского и женского «Спартака» приняли участие в экологической акции по высадке деревьев в Москве. В мероприятии поучаствовали футболистки женской команды красно-белых Лара Ивануша и Кира Петухова, а также нападающие Ливай Гарсия и Манфред Угальде, вратарь Илья Помазун и полузащитник Наиль Умяров. Хавбек высказался об этой инициативе.

«Первый раз принимаю участие, прекрасные впечатления. Важно поддерживать экологические инициативы, своим примером вдохновлять людей. Акция — не только экологическая, это и сплочение, и общение с болельщиками, и посыл людям, который мы даём. Надеюсь, многие из них поддержат хорошую компанию», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.