Лионель Месси стал владельцем клуба из третьего дивизиона Испании

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил каталонский клуб «Корнелья», выступающий в третьем дивизионе Испании. Об этом информирует пресс-служба команды на официальном сайте.

«Этот шаг подтверждает тесную связь Месси с Барселоной и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии — связь, которая зародилась в годы его выступлений за ФК «Барселона» и сохраняется по сей день», — написано в заявлении «Корнельи».

Каталонская команда играет на стадионе «Ноу Камп Мунисипаль», который вмешает 1500 зрителей. Клуб был создан в 1951 году.

С 2023 года Месси выступает за американский «Интер Майами».

