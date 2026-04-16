Защитник «Спартака» Ву ответил, чем занимался бы, если бы не стал футболистом

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос, чем занимался бы, если бы не стал профессиональным футболистом.
«Не думал, кем бы я стал, если бы не футбол. Я всегда мечтал стать футболистом, и, слава богу, так и вышло. Моя жизнь всегда была связана со спортом, так что если бы не стал футболистом, то всё равно был бы спортсменом. Наверное, пошёл бы в единоборства и стал бы бойцом UFC», — приводит слова Ву издание «РИА Новости Спорт».
Кристофер Ву выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В текущем сезоне на счету камерунца два гола в 21 матче за красно-белых во всех соревнованиях.