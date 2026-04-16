Андрей Талалаев не полетит с «Балтикой» на игру с «Краснодаром»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не сможет отправиться с командой в Краснодар на матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в воскресенье, 19 апреля.

«На ближайший матч не еду. Но мы останемся в Краснодаре работать перед «Ахматом». Долечу туда, если снимут швы», — сказал Талалаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В данный момент Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). Ранее специалисту была проведена операция на желудочно-кишечном тракте.