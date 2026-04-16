Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Буффон выразил соболезнования в связи со смертью бывшего одноклубника Маннингера

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил соболезнования в связи со смертью бывшего одноклубника Александера Маннингера, погибшего в дорожно-транспортном происшествии.

«Алекс, каждое слово лишнее. Каждая слеза была бы просто ещё одной слезой о потере друга и человека, которым я всегда восхищался.

Ты выбрал независимость от суеты футбольного мира, стремясь к счастью в простых вещах: здоровой жизни в лесу, рыбалке, природе, семье. В это ты верил. В мире, который часто бывает извилистым и приземистым, который гонится за подавленностью, карьеризмом и лёгкой наживой, ты всегда отстаивал свою свободу, сохраняя прямую осанку, с гордостью тех, кто знает, чего хочет.

У тебя хватило сил уйти от всего этого и посмотреть на нас с этой твоей угрюмой улыбкой, словно говоря: «Вы все сумасшедшие, вы меня никогда не получите». Я надеюсь и даже уверен, что оттуда ты продолжишь направлять своих прекрасных детей и молодую жену», – приводит слова Буффона аккаунт EuroFoot в социальной сети X.

