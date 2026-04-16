В окружении Сазонова подтвердили информацию о вероятном уходе игрока из «Торино»

В окружении защитника сборной Грузии Сабы Сазонова подтвердили информацию, что футболист близок к уходу из итальянского «Торино» в летнее трансферное окно. Ранее о возможном уходе игрока из туринского клуба в статусе свободного агента сообщил инсайдер Николо Скира.

«Контракт Сазонова с «Торино» действительно заканчивается после текущего сезона. Вероятнее всего, он покинет клуб», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

Саба Сазонов перебрался в «Торино» из московского «Динамо» летом 2023 года. Сезон-2024/2025 воспитанник «Зенита» провёл в аренде в «Эмполи». В текущем сезоне футболист на поле не появлялся.