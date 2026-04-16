Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров объяснил, почему считает правильным решение об ужесточении лимита на легионеров

Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о проекте приказа Министерства спорта РФ по изменению лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

Согласно указанному проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Решение Минспорта ужесточить лимит на легионеров правильное, так как некоторыми клубами РПЛ руководят нефутбольные люди, которые делают какую-то дичь только для того, чтобы заработать на трансферах. Может, теперь построят на эти деньги несколько футбольных манежей, начнут уделять больше времени своим академиям и развивать детско-юношеский спорт. Какой смысл в иностранных игроках, если команды из России нигде не выступают?

Нужно заниматься проблемами российского футбола, которых не так уж и мало, а не привозить в Россию второсортных иностранных игроков и смотреть на то, как они ходят по полю. Да, раньше приезжали легионеры, которые усиливали команды РПЛ, но сейчас этого нет. В каждом клубе были сильные и конкурентоспособные иностранцы, у которых было чему поучиться. А нынешний уровень — это совершенно другое», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android