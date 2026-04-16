Мажич объяснил, почему ЦСКА не заслуживал пенальти в свои ворота в матче с «Сочи»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил, почему главный судья матча 24-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Сочи» (0:1) Сергей Цыганок не должен был назначать пенальти в пользу гостей на 12-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

Цыганок назначил 11‑метровый удар после подсказки VAR за фол защитника ЦСКА Жоао Виктора на защитнике «Сочи» Вячеславе Литвинове в штрафной площади. Пенальти реализовал нападающий Мартин Крамарич.

«Здесь нет нарушения. У нас были похожие моменты в РПЛ, но там только два игрока вступали в единоборство, и только у них была возможность завладеть мячом. А в матче ЦСКА — «Сочи» в эпизоде участвовал ещё один игрок армейцев — Данила Козлов. Только VAR был внимателен и сфокусирован на контакте. Проанализировав, они поняли эпизод от начала и до конца. Там Козлов находился впереди, опередил игрока «Сочи». Именно он сыграл в мяч.

Можно сказать, что у игрока «Сочи» было очень мало возможностей. Здесь более чем два человека в борьбе. В этом разница этого эпизода с другими, которые произошли в других матчах. Решение экспертной панели: это не нарушение», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер».

