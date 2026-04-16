«Украшение Лиги чемпионов». Кержаков — о противостоянии «Бавария» — «Реал»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о победе «Баварии» над мадридским «Реалом» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения).
«Бавария» и «Реал» часто выдают такие матчи. Это украшение Лиги чемпионов. Это противостояние не было исключением. После первой встречи фаворит не вызывал вопросов — это «Бавария». Очень здорово, что «Реал» смог сохранить интригу практически до конца матча и порадовать болельщиков красивой игрой и феерией голов», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На стадии 1/2 финала «Бавария» встретится с действующим обладателем трофея французским «ПСЖ». В финале сильнейшая команда противостояния сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Атлетико».
- 16 апреля 2026
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:18
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:17