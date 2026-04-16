Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Украшение Лиги чемпионов». Кержаков — о противостоянии «Бавария» — «Реал»

Комментарии

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о победе «Баварии» над мадридским «Реалом» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Бавария» и «Реал» часто выдают такие матчи. Это украшение Лиги чемпионов. Это противостояние не было исключением. После первой встречи фаворит не вызывал вопросов — это «Бавария». Очень здорово, что «Реал» смог сохранить интригу практически до конца матча и порадовать болельщиков красивой игрой и феерией голов», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На стадии 1/2 финала «Бавария» встретится с действующим обладателем трофея французским «ПСЖ». В финале сильнейшая команда противостояния сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Атлетико».

Великий тайм ЛЧ — 5 голов и «привоз» Нойера! И в концовке «Бавария» казнила «Реал»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android