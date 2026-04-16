Восемь футболистов, а также Талалаев и Челестини пропустят 25-й тур РПЛ

Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев, защитник «Пари НН» Максим Шнапцев, форвард «Сочи» Густаво Сантос, нападающий «Локомотива» Николай Комличенко, форвард махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури, вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини пропустят 25-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва не примет участия в 25-м туре из-за красной карточки.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пропустит встречу с «Крыльями Советов» (18 апреля) из-за перебора жёлтых карточек (4). Тренер «Пари НН» Омер Эрбай пропустит указанный тур из-за красной карточки.

Также ещё на матч распространяется дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС отстранил специалиста на четыре игры по итогам встречи с ЦСКА в 21-м туре.

Подчёркивается, что вопрос об участии нападающего «Зенита» Педро будет рассмотрен на заседании КДК РФС в пятницу, 17 апреля. Бразилец был удалён в игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

