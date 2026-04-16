Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Мойсес Кайседо переподпишет контракт с «Челси» до 2033 года — Романо

Мойсес Кайседо переподпишет контракт с «Челси» до 2033 года — Романо
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо переподпишет контракт с лондонским клубом до 2033 года. В скором времени стороны объявят о продлении соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, зарплата эквадорского хавбека вырастет после подписания нового соглашения. Отметим, что действующий контракт футболиста действует до конца сезона-2030/2031.

Кайседо выступает за «Челси» с 2023 года. За это время он провёл 140 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 110 млн.

