Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Александр Кержаков назвал причину нестабильности ЦСКА в весенней части сезона

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о причинах нестабильной игры ЦСКА после рестарта Мир Российской Премьер-Лиги, отметив отсутствие опыта подготовки российских команд у главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Как мне кажется, ответ на нестабильность ЦСКА очевиден. Очень сложно тренерам, которые никогда не работали в РПЛ, хорошо провести первую зимнюю подготовку. Она очень длинная и своеобразная. Когда у тебя нет такого опыта, правильно её выстроить очень тяжело. Думаю, Челестини столкнулся с этим. Понятно, что это одна из проблем. Когда ты впервые с этим сталкиваешься, это очень сложно сделать», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.

