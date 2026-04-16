«У малыша Ямаля огромное эго». Кристоф Дюгарри — о вингере «Барселоны»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал флангового нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), после которого каталонский клуб покинул розыгрыш турнира.

«У малыша Ямаля огромное эго. Очевидно, что у него есть талант… Во вчерашнем матче он открыл счёт на четвёртой минуте, но что потом? Что он сделал? Он не похож на обладателя «Золотого мяча», Дембеле тоже забил бы!

Если ты такой дерзкий, то выведи команду в следующий раунд. Ты ничего не сделал в первой встрече, ты не вывел свою команду дальше в ответной игре, так что перестань быть таким дерзким», – приводит слова Дюгарри Football365.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.