Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У малыша Ямаля огромное эго». Кристоф Дюгарри — о вингере «Барселоны»

Комментарии

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал флангового нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), после которого каталонский клуб покинул розыгрыш турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«У малыша Ямаля огромное эго. Очевидно, что у него есть талант… Во вчерашнем матче он открыл счёт на четвёртой минуте, но что потом? Что он сделал? Он не похож на обладателя «Золотого мяча», Дембеле тоже забил бы!

Если ты такой дерзкий, то выведи команду в следующий раунд. Ты ничего не сделал в первой встрече, ты не вывел свою команду дальше в ответной игре, так что перестань быть таким дерзким», – приводит слова Дюгарри Football365.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android