Кержаков: мне бы очень хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл Диего Симеоне

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о полуфинальных парах Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, пожелав победы в турнире главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.

«Практически все твердят в один голос, что скрытый финал Лиги чемпионов — это матч «ПСЖ» — «Бавария». Если честно, мне бы очень хотелось, хотя это из разряда фантастики, чтобы Лигу чемпионов выиграл Диего Симеоне. У него было две попытки в финале с «Реалом». И они были неудачные: одна закончилась в дополнительном времени, другая — в серии пенальти. Он очень долго работает в клубе, и фигура Симеоне заслуживает трофея Лиги чемпионов. Моя симпатия именно на стороне тренера», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с лондонским «Арсеналом». В другом полуфинале мюнхенская «Бавария» сыграет с действующим обладателем трофея «ПСЖ».