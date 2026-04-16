«Барселона» вновь подала жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о подаче жалобы в УЕФА на судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2). 9 апреля каталонский клуб заявил о жалобе в УЕФА на работу арбитров в первой встрече между командами, где «матрасники» победили со счётом 2:0.

«Клуб считает, что в обоих матчах было принято несколько судейских решений, которые не соответствовали правилам игры, что стало результатом неправильного применения правил и отсутствия надлежащего вмешательства системы VAR в инциденты очевидной значимости.

По мнению ФК «Барселона», накопление этих ошибок оказало непосредственное влияние на ход встреч и на итоговый результат, нанеся значительный спортивный и финансовый ущерб клубу.

В этой жалобе клуб повторяет запросы, ранее направленные в УЕФА, и в то же время предлагает сотрудничать с организацией с целью совершенствования системы судейства, чтобы обеспечить более строгое, справедливое и прозрачное применение правил игры», — написано в заявлении сине-гранатовых.

