«Астон Вилла» — «Болонья»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Болонья: стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026, 16 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс.

«Болонья»: Равалья, Витик, Казале, Миранда, Роу, Фергюсон, Мариу, Моро, Фройлер, Кастро, Бернардески.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ответные матчи Лиги Европы: заколдованный Эмери и сильный «Порту»
Ответные матчи Лиги Европы: заколдованный Эмери и сильный «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android