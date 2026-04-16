Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Ледяхов: Черчесов с «Ахматом» может помешать «Спартаку» побороться за медали

Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ахматом» в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 19 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«Конечно, Черчесов может помешать Карседо со «Спартаком» побороться за медали. «Ахмат» показывает очень зрелую и выстроенную игру с того момента, когда их принял Черчесов. С этого года «Ахмат» выглядит очень прилично. Команда сыгранна, все футболисты показывают очень неплохой уровень. «Спартак», в свою очередь, с новым тренером нащупал игру и берёт очки.

Да, в «Ростове» сыграли вничью, но сейчас будет домашний матч. С «Ахматом» всегда очень сложно играть в Москве. Мы обыгрывали «Спартак», когда я работал в «Ахмате» главным тренером. Здесь игра будет очень интересная. Предположить результат сложно в этих условиях. Обе команды выглядят достаточно неплохо. Посмотрим, чем закончится этот матч», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

