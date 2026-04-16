«Реал» не уволит Арбелоа летом, клуб полностью доверяет тренеру — TVE

В мадридском «Реале» полностью доверяют главному тренеру Альваро Арбелоа, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала и отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании в девять очков. Об этом сообщает TVE.

По информации источника, в «Королевском клубе» «полны решимости» сохранить специалиста не только до конца нынешнего сезона, но и оставить его в следующем.

Арбелоа был назначен на должность главного тренера «сливочных» 13 января 2026 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. На указанном посту 43-летний специалист сменил Хаби Алонсо, который возглавлял испанский гранд с лета.

