У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров «Реала». Алонсо лидирует
У Альваро Арбелоа худший процент побед среди последних шести главных тренеров мадридского «Реала». Нынешний наставник «сливочных» выиграл только 62% матчей. Лучшим по этому показателю является Хаби Алонсо (71%). Об этом сообщает аккаунт Score 90 в социальной сети X.
Рейтинг последних шести главных тренеров мадридского «Реала» по проценту побед выглядит следующим образом:
- Хаби Алонсо – 71%.
- Карло Анчелотти – 70%.
- Сантьяго Солари – 69%.
- Рафаэль Бенитес – 68%.
- Зинедин Зидан – 62%.
- Альваро Арбелоа – 62%.
Арбелоа возглавил «Королевский клуб» в январе 2026 года. За это время под его руководством команда провела 21 матч и победила 13 раз.
