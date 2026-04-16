У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров «Реала». Алонсо лидирует

У Альваро Арбелоа худший процент побед среди последних шести главных тренеров мадридского «Реала». Нынешний наставник «сливочных» выиграл только 62% матчей. Лучшим по этому показателю является Хаби Алонсо (71%). Об этом сообщает аккаунт Score 90 в социальной сети X.

Рейтинг последних шести главных тренеров мадридского «Реала» по проценту побед выглядит следующим образом:

Хаби Алонсо – 71%. Карло Анчелотти – 70%. Сантьяго Солари – 69%. Рафаэль Бенитес – 68%. Зинедин Зидан – 62%. Альваро Арбелоа – 62%.

Арбелоа возглавил «Королевский клуб» в январе 2026 года. За это время под его руководством команда провела 21 матч и победила 13 раз.