Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров «Реала». Алонсо лидирует

У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров «Реала». Алонсо лидирует
Комментарии

У Альваро Арбелоа худший процент побед среди последних шести главных тренеров мадридского «Реала». Нынешний наставник «сливочных» выиграл только 62% матчей. Лучшим по этому показателю является Хаби Алонсо (71%). Об этом сообщает аккаунт Score 90 в социальной сети X.

Рейтинг последних шести главных тренеров мадридского «Реала» по проценту побед выглядит следующим образом:

  1. Хаби Алонсо – 71%.
  2. Карло Анчелотти – 70%.
  3. Сантьяго Солари – 69%.
  4. Рафаэль Бенитес – 68%.
  5. Зинедин Зидан – 62%.
  6. Альваро Арбелоа – 62%.

Арбелоа возглавил «Королевский клуб» в январе 2026 года. За это время под его руководством команда провела 21 матч и победила 13 раз.

Арбелоа уже оставил наследие в «Реале» — топового юного таланта. Что за игрок Тьяго Питарч
Арбелоа уже оставил наследие в «Реале» — топового юного таланта. Что за игрок Тьяго Питарч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android